Imagini și filmulețe dintr-un club cunoscut din Mamaia (LOFT) au impanzit rețelele de socializare, sambata noaptea. Cei prezenți la distracție nu poarta maști, nu par ingrijorați nici in privința noului virus, nici in privința restricțiilor impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii epidemiei. IPJ Constanța a transmis ca a aplicat o amenda de numai 10.000 de lei patronilor clubului, in urma concertului susținut sambata de Puya (vezi video). La concert au participat peste 500 de persoane. „In urma imaginilor difuzate in spatiul virtual, politistii constanteni au efectuat verificari la…