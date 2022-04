S-au afisat rezultatele de la admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina Cum era de asteptat, in conditiile unei concurente extrem de reduse, media de amitere in sesiunea din aprilie 2022 la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina a fost mica in comparatie cu anii anteriori. 6.80 este cea mai mica medie de admitere pentru sesiunea organizata in aprilie, iar cea mai mare nota a fost de doar 8.80, in conditiile in care in anii anteriori erau candidati care intrau cu punctaj maxim, iar ultima medie era cu mult peste 7. Rezultatele pot fi vazute aici: scoalapolitie.ro A fost o sesiune speciala, cu un numar foarte mic de participanti la examen. 3600 de tineri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum era de asteptat, in conditiile unei concurente extrem de reduse, media de amitere in sesiunea din aprilie 2022 la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina a fost mica in comparatie cu anii anteriori.

- Comunicat IPJ Vrancea: Echipa Poliției vrancene s-a marit cu 31 de tineri polițiști, absolvenți ai Școliii de Poliție „Vasile Lascar” Campina. Noii colegi au fost repartizati la I.P.J. Vrancea cu data de 28 martie a.c. și au avut medii cuprinse intre 9,73 si 8,71. Dintre acestia, 27 sunt vranceni, 3…

- Comunicat IPJ Vrancea: Echipa Poliției vrancene s-a marit cu 31 de tineri polițiști, absolvenți ai Școliii de Poliție „Vasile Lascar” Campina. Noii colegi au fost repartizati la I.P.J. Vrancea cu data de 28 martie a.c. și au avut medii cuprinse intre 9,73 si 8,71. Dintre acestia, 27 sunt vranceni, 3…

- Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a incadrat 38 de absolventi ai scolilor de agenti de Politie promotia 2022. "Ieri, 28 martie a.c., le-am urat bun-venit noilor colegi, celor 38 de absolventi ai Scolilor de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca. Acestia isi…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 07-27 martie a.c. activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in unitațile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea martie- mai 2022.…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 07-27 martie a.c. activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in unitațile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea martie- mai 2022.…

- In perioada 7 martie – 27 mai 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitați de invațamant ale MAI in care se formeaza agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari. Numarul de locuri, defalcat pe instituții, este urmatorul: Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina…

- Examenul de admitere la scolile de politie se schimba radical! Cat de greu va fi. Vor fi sunt schimbari radicale in procesul de admitere in scolile de politie, a decis Ministerul de Interne (MAI). Incepand din aprilie 2022, cand este programata urmatoarea sesiune de admitere in scolile MAI, candidatii…