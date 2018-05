Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor de pasapoarte prin reducerea numarului de cereri pentru eliberarea pasapoartelor. Un alt amendament la articolul 40 al proiectului pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 prevede: "Exercitarea de catre o persoana a dreptului la libera circulatie in strainatate se suspenda numai in urmatoarele situatii: este inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa, in conditiile Codului de procedura penala, instituirea unei masuri preventive, cu impunerea dupa caz, a obligatiei de a nu parasi o anumita limita…