S-a stins din viata Mircea Suciu, fost director al SC Ecoterm Navodari

- Doliu in familia lui Valerica Nicolae, direcorul general al Poliției Locale Pitești. Tatal acestuia a decedat. Colectivul Poliției Locale Pitești transmite urmatorul mesaj de condoleanțe: ”Colectivul Poliției Locale Pitești este alaturi de domnul Director General care trece prin momente de grea incercare…

- IPS Teodosie a facut, sambata, la televiziunea Constanța TV, declarații lamuritoare despre pelerinajul care ar putea fi urmat de decese. Inaltul prelat a spus ca daca asta e voia Domnului, morții se duc in cer impacați ca au fost la sarbatoarea creștina. ”R: Nu credeți ca pierderea unei singure vieți…

- De praznicul Intrarii Maicii Domnului in Biserica, pe 21 noiembrie, s-a stins din viața Tache Rodas, ploieșteanul care a patimit zeci de ani in inchisorile comuniste, inclusiv in inchisoarea de la Pitești, fiind unul dintre deținuții care au indurat chinuri groaznice in timpul "Experimentului Pitești".…

- Gloria Gaitan, fiica actorului Vladimir Gaitan, a vorbit intr-un mesaj emoționant despre clipele grele prin care trece familia ei. Aceasta a oferit detalii și despre funeraliile tatalui sau. Actorul Vladimir Gaitan s-a stins din viața marți, 10 noiembrie 2020, la varsta de 73 de ani. Acesta suferea…

- „Cu regret va marturisim ca domnul colonel in rezerva Ungureanu Eugen s-a stins din viața. Este greu sa acceptam ca cel care a fost un mentor și un exemplu de pompier militar pentru salvatorii piteșteni și nu numai, astazi nu mai este printre noi. Dumnezeu sa va odihneasca in pace in Imparația Cerurilor,…

- Petru Buboi, unul dintre primii intreprinzatori privați din domeniul Horeca al anilor ’90, s-a stins azi din viața, dupa ce miercuri suferise un accident cardio-vascular. Buboi a fost președintele filialei Salaj a Partidului Noua Generație și președintele Uniunii pentru Societate Civila Salaj. Dumnezeu…

- Doliu, in Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei. A incetat din viața parintele Manea Cristișor, figura marcanta a invațamantului teologic buzoian și fost slujitor la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Broșteni. Ani buni, parintele Cristișor fusese director al Seminarului Teologic „Chesarie…

- Alexandru Zamfirescu, cel mai varstnic argeșean, s-a stins din viata la 108 ani. A fost veteran de razboi, a fost detinut politic si i-a cunoscut, de-a lungul vietii, pe toti mai marii zilei, incepand cu maresalul Antonescu! A luptat pentru Basarabia, ajungand pana la Odesa, a fost persecutat și inchis…