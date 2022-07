Stiri pe aceeasi tema

- Țintarul sezonului Ligii 1, 2022/2023, s-a tras, iar CFR Cluj și U Cluj vor juca cu Rapid, respectiv FCSB in prima etapa din Superliga. La startul noii ediții de campionat vor lua parte 16 echipe, la fel ca și in sezonul precedent. Prima etapa este programata in weekend-ul 16-17 iulie. Rivalele clujene…

- Campioana en titre, CFR Cluj, o va infrunta pe FC Rapid Bucuresti, iar „U” Cluj o va infrunta pe FCSB, in prima etapa a SuperLigii de fotbal, noul nume al Ligii I, care este programata in perioada 15-18 iulie, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri.

- SCM Politehnica are planul pentru reluarea pregatirilor. Alb-violetii reiau pregatirile in 18 iulie si au cateva teste interesante in vara, inclusiv cu rivalele Minaur Baia Mare, Dinamo Bucuresti, dar si o „dubla” cu maghiarii de la Veszprem. Alb-violeții vor avea aproape șase saptamani la dispoziție…

- Sediul Federației Romane de Fotbal a gazduit astazi tragerea la sorți pentru stabilirea echipelor ce vor fi gazde in meciurile din manșa tur a barajului pentru menținerea / promovarea in Liga 1. Astfel, echipele clasate pe locurile 7 și 8 la finalul play-out-ului Ligii 1 vor disputa un baraj de menținere…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat programul jocurilor din etapa a 10-a, ultima a play-off-ului Ligii 1. Iata cum arata „tabloul“: vineri, 20 mai – ora 20.30: Universitatea Craiova – Farul Constanța;duminica, 22 mai – ora 20.30: FCSB – CFR Cluj;luni, 23 mai – ora 17.30: FC Argeș – FC Voluntari.…

- Derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB a facut ca stadionul din „Gruia” sa fie luat cu asalt.Aproximativ 23.000 de oameni au umplut arena „Doctor Constantin Radulescu” pentru a vedea la treaba primele doua echipe din Liga Intai.Oaspetii au fost mult mai prezenti in atac in primele 45 de minute si au avut…

- Mateo Susic (31 de ani), fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, a vazut cartonașul roșu in minutul 43 al meciului cu FCSB, pentru un fault comis asupra lui Darius Olaru (24 de ani). CFR Cluj - FCSB live pe GSP.ro Derby-ul din Gruia nu a avut un ritm grozav, nici ocazii de gol, dar a fost extrem…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapelor a 5-a și a 6-a din play-off și play-out. Etapa a 5-a va incepe vineri, 15 aprilie, cu duelul dintre Chindia Targoviște și FC Botoșani, programat de la ora 17:30. Ultimul meci al rundei va fi luni, 18 aprilie, de la ora 20:30, partida Rapid…