S-a stabilit cine va moșteni averea lui Petrică Mâțu Stoian! Bunurile nu vor ajunge la statul român Averea lasata de Petrica Mațu Stoian nu va ajunge la statul roman, așa cum s-a speculat inițial. Avocata familiei regretatului solist de muzica populara anunța ca succesiunea a fost dezbatuta de surorile artistului trecut in neființa in noiembrie 2021 in urma unui stop cardio-respirator dupa un tratament cu oxigen hoperbaric, post-COVID. Reprezentanta legala a familiei defunctului artist spune ca a rezolvat problema certificatului de moștenitor, situație in care le poate reprezenta pe cele doua surori ale lui Petrica Mațu Stoian și in aflarea adevarului despre situația ce a condus la decesul solistului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

