Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei și Bulgariei in Consiliul Justiție și Afaceri…

- ”Am depasit 3 miliarde de metri cubi de gaze naturale in depozite! Record absolut! Astazi, 7 noiembrie, avem in depozite gaze naturale in procent de 97,75% – 3000,7 milioane metri cubi”, a anuntatr, luni, ministrul energiei,. Popescu a reiterat ideea ca Romania nu va avea in aceasta irania probleme…

- „Am avut o noua intalnire de lucru cu Jose W. Fernandez, subsecretarul de stat pentru crestere economica, energie si mediu din Departamentul de Stat al SUA, pentru a discuta despre ulimele evolutii ale proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind…

- ”Romgaz si SOCAR, compania nationala petroliera a Republicii Azerbaidjan, au semnat astazi, 19 octombrie 2022, la Bucuresti, un Memorandum de Intelegere care pune bazele unei noi colaborari intre cele doua companii. Prin acest Memorandum de Intelegere cele doua companii oficializeaza intentia lor de…

- ”Noi putem deveni jucatori, nu doar consumatori neti, adica pe independenta energetica, ci jucatori la nivelul pietei de energie de talia Norvegiei. In Europa pot fi, in urmatorii zece ani, doi mari jucatori in zona furnizarii de gaze naturale: Norvegia si Romania. Daca nu intelegem momentul asta astral…

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa. Declarația este facuta de președintele Bulgariei.

- Compania de stat Energocom, controlata integral de Agenția Proprietații Publice, a primit licența pentru a desfașura activitate de trader de gaze naturale in Romania, scrie profit.ro. SA Energocom va putea participa astfel la piața spot, precum și la piața produselor standardizate pe termen mediu și…

- Marius Budai recunoaște ca avand in vedere situația economica fara precedent, este foarte dificil ca o persoana sa poata sa traiasca cu un salariu minim pe economie. “Se impune sa luam masura de majorare a salariului minim”, spune ministrul Muncii, Marius Budai, care face apel la ințelegere din partea…