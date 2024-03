Apare un nou competitor pentru România în lupta pentru energie: acord vital cu SUA / Poziția României Apare un nou competitor pentru Romania in lupta pentru energie: acord vital cu SUA / Poziția RomanieiParlamentul bulgar a ratificat joi un acord incheiat cu SUA pentru constructia a doua noi reactoare nucleare - de 1.000 de megavati fiecare - la centrala nucleara de la Kozlodui, cu un cost estimat de 15 miliarde de dolari, relateaza agentia EFE. Acordul a fost votat de 149 din cei 240 de deputati, impotriva votand cei din formatiunile considerate pro-ruse, informeaza Agerpres. Acest acord, care se inscrie in noua strategie a Bulgariei de a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, dependenta de Rusia fiind inlocuita cu dependenta de alte tari, arata o analiza realizata de Asociatia Energia Inteligenta (AEI), pe baza datelor Eurostat. Potrivit sursei citate, Romania este tara cea mai…

- Chiar și dupa incheierea crizei energetice, Europa ramane in mare masura dependenta de importurile de energie, cu dependența fața de Rusia fiind inlocuita de dependența de alte țari, conform unei analize efectuate de Asociația Energia Inteligenta (AEI) pe baza datelor furnizate de Eurostat, citate de…

- Romania este tara cea mai putin dependenta de gazele de import si a doua cea mai putin dependenta de importul de produse petroliere."Dependenta de importurile de energie in Europa nu a suferit modificari importante in ultimii ani, Europa ramanand puternic dependenta de importurile de energie chiar…

- Peste 700 de voluntari straini care lupta pe front de partea Ucrainei, printre care se numara cetațeni din Romania, Țarile de Jos, Noua Zeelanda, Norvegia și Polonia, au fost dați in urmarire de Rusia, a anunțat Comitetul rus de Investigații, potrivit agenției ruse de presa TASS.

- Austria nu are nicio intentie sa renunte la dreptul de veto pentru intrarea Romaniei in spatiul Schengen. Anunțul a fost facut de ministrul austriac de Interne care a declarat ca nu se pune problema ca tara noastra sa fie membru deplin in spatiul de libera circulatie. Precizarea vine cu doar o saptamana…

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind accederea in Schengen pe cale aeriana și navala a Romaniei si Bulgariei, a anunțat ministerul roman de interne, intr-un comunicat de presa transmis sambata seara. Consiliul UE a adoptat acquis-ul privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen aerian și naval…

- Olanda va livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a o ajuta in lupta sa impotriva invaziei ruse, a anuntat vineri guvernul olandez, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Astazi l-am informat pe presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski in legatura cu decizia guvernului nostru de a pregati…