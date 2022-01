Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA si Asocierea TPF Inginerie SRL – ISPCF – Baicons Impex SRL au semnat contractul pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, prima etapa a programului de modernizare a liniei CF Ilva Mica – Pojorata (subsectiunea 2 a tronsonului Apahida – Suceava).

- ”Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA si Asocierea TPF Inginerie SRL – ISPCF – Baicons Impex SRL au semnat contractul, in valoare de 49.314.755 lei (fara TVA), pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, in vederea modernizarii liniei CF Ilva Mica– Pojorata (subsectiunea 2 a tronsonului…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia deschisa, în valoare totala de 4.99 milioane lei fara TVA, pentru Servicii de consultanța și supervizare a proiectarii și execuției lucrarilor aferente obiectivului de investiții „Lucrari în Stațiile CF Fetești…

- Gradul de ocupare al pensiunilor turistice din judet este de 90% in aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, iar partiile de schi din Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc si Gura Humorului s-au deschis, a anuntat, vineri, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Niculai Barba, potrivit…

- ”CFR SA a semnat contractul pentru prima etapa a programului de modernizare a segmentului feroviar ROSIORI NORD – CRAIOVA (110,2 km). Studiul de fezabilitate si Proiectul Tehnic au drept scop identificarea solutiilor optime pentru modernizarea liniei de cale ferata, atat din punct de vedere tehnic,…

- V. Stoica Zeci de trenuri de calatori noi urmeaza sa fie puse in circulație pe mai multe rute, dupa finalizarea procedurii de achiziție a 37 de trenuri electrice, licitație organizata de Ministerul Transporturilor. Printre beneficiari vor fi și calatorii care vor sa ajunga de la București spre orașele…

- Lucrarile avanseaza la noul pod de la Lainici. Și lucrarile la parcarea din aceeași zona sunt in graphic. Pana la finalul acestui an se estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate. In urma cu mai bine de un an de zile, reprezentanții Companiei Naționale a Infrastructurii Rutiere au semnat contractele…

- 53 de elevi si angajati din invatamant au fost confirmati cu COVID-19, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Suceava, Cezar Anutei. Sursa citata a precizat ca este este vorba despre elevi de la scoli, licee si colegii din Suceava, Radauti, Falticeni, Scheia, Dolhestii…