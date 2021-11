Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind mandatarea imputerniciților Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA pentru propunerea membrilor in Consiliul de Administrație a fost respins, astazi, de Consiliul loca, dupoa ce consilierii PNL au votat…

- A fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent acestui proiect, prin care se urmarește resistematizarea intregii zone cuprinse intre Supermarketul Kaufland, str. Nicu Enea, Liceul Economic, Bulevardul Unirii. „Ne propunem inclusiv amenajarea unor facilitați de recreere…

- Consiliul Județean Bacau a fost convocat in sedința de indata, la ora 17.45, pentru aprobarea asocierii dintre CJ si CL vizand amenajarea cladirii Spitalului Municipal pentru combaterea pandemiei. „Proiectul de asociere urmeaza, indeaproape, solicitarea pe care am facut-o inca de acum un an de zile…

- S-a finalizat etapa de depunere a candidaturilor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant de stat. In urma centralizarii acestor date, in judetul Bacau s-au inscris 271 de candidati, pe cele 166 funcții vacante de director…

- Fosta eleva a Colegiului ferdinand din Bacau, Ioana Cornescu este șfaa de promoție 2021 la specializarea Medicina Dentara, limba romana a Universitații de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa Iași. „Alegerea de a studia la UMF Iași a fost una relativ ușoara, determinata deopotriva de prestigiul universitații…

- Larisa Ioana Anton – Lary – este singura solista din Europa care interpreteaza piesele regretatei Selenei Quintanilla –Perez. Lary este fondatoarea trupei de fete Happy Day (compusa din Lary, Teodora și Ella), singura trupa de fete din Romania care au lansat piesele „Fete rele” și „Lasa-ma papa la mare”…