Deputatul PSD Florin Iordache, unul dintre juristii care au hacuit legislatia penala in era Dragnea, va fi votat azi de Parlament in functia de presedinte al Consiliului Legisaltiv, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Iordache nu a mai prins loc pentru parlamentare, fiind blocat de Paul Stanescu. Mandatul lui Florin Iordache e pe viata. Atac fara precedent: ”Rafila și Streinu-Cercel au compromis moral masurile pe care le-au susținut” Fostul presedinte era in functie din 2003. Consiliul Legislativ avizeaza toate proiectele de lege depuse in Parlament inainte sa intre in dezbaterea celor…