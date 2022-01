Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia se va desfasura online in perioada 11-25 ianuarie, cu un pret de pornire de 250.000 de dolari, echivalentul a circa 1.416 Solana (SOL), mentioneaza fosta prima doamna a SUA, pe website-ul sau.Potrivit acesteia, colectia este una aniversara, amintimd de prima vizita de stat oficiala gazduita…

- Melania Trump, se pregateste sa-și scoata la licitație mai multe obiecte personale, printre care și o palarie. Fosta prima doamna a SUA a anunțat ca nu accepta plata decat in criptomonedele Solana. Fosta prima doamna a Statelor Unite se pregatește vanda prin licitatie o ”Colectie sef de stat”, care…

- Sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a hotarat sa lanseze o actiune in justitie pentru raspandirea de informatii false, in sensul ca este transgender si de fapt s-a nascut barbat, a anuntat miercuri avocatul ei, dupa cum relateaza Reuters. Adepti ai teoriei conspiratiei, inclusiv din…

- Melania Trump, soția fostului președinte american Donald Trump, a anuntat ca isi lanseaza propria platforma dedicata NFT-urilor (non-fungible token) cu propria oferta: o pictura cu ea insasi! „Sunt mandra sa anunt noul meu proiect NFT, care inglobeaza pasiunea mea pentru arte si va sprijini angajamentul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi ca Primaria Municipiului Bucuresti va scoate la licitatie un acord-cadru pentru intretinerea parcurilor. Intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, edilul a precizat ca la nivelul Consiliului General…

- Un peisaj in acuarela de Vincent van Gogh, confiscat de nazisti in timpul invadarii Frantei in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vandut la licitatie la New York pentru suma de 35,9 milioane de dolari, un record pentru un tablou in acuarela al pictorului impresionist olandez, informeaza Agerpres…

- Președintele american Joe Biden a vorbit luni in deschiderea COP26 despre misiunea de a restabili credibilitatea SUA in privința combaterii schimbarilor climatice, o problema cruciala atat pentru administrația sa, cat și pentru intreaga planeta. Adresandu-se liderilor politici ai țarilor semnatare ale…

- Seful statului turc, care a participat sambata si duminuca la summitul G20 de la Roma, a aterizat pe Aeroportul Ataturk de la Istanbul luni, la ora locala 0.20 (duminica, 23.20, ora Romaniei), potrivit Anadolu, care nu precizeaza daca presedintele turc preconizeaza sa se mai intoarca in Scotia, unde…