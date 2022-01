S-a reluat mersul trenurilor pe Valea Prahovei după întârzieri de peste 3 ore. Director CFR: „Călătorii vor fi despăgubiţi" „Azi, 02.01.2022, in cursul serii s-a produs intreruperea traficului feroviar in intervalul orar 17.00 - 19.04 intre statiile Crivina - Brazi din cauza unui inceput de incendiu la locomotiva unui tren privat de marfa. Au fost afectate un numar de 13 trenuri ale CFR Calatori care tranzitau zona si care au inregistrat intarzieri intre 70 si 200 de minute.Mai pot aparea intarzieri la alte trenuri de pe retea, ca urmare a trenurilor deja afectate, pentru asigurarea legaturilor calatorilor. Circulatia a fost redeschisa in zona incepand cu ora 19:04, iar programul de circulatie in zona afectata se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu este primul, nici ultimul incident de acest fel, din pacate. Infrastructura feroviara este mult in urma. Infrastructura trebuie sa fie modernizata, iar activitatea feroviara sa fie restructurata. Aceste lucruri trebuie sa fie schimbate”, a explicat ministrul Transporturilor.A fost alerta in județul…

- Duminica seara s-a reluat circulatia trenurilor pe Valea Prahovei. 13 garnituri au avut intarzieri intre 70 si 200 de minute, anunta CFR. „Azi, 02.01.2022, in cursul serii s-a produs intreruperea traficului feroviar in intervalul orar 17.00 - 19.04 intre statiile Crivina - Brazi din cauza unui inceput…

- Este alerta in județul Prahova dupa ce un tren de marfa a fost cuprins de flacari. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale chiar in aceste momente. Vagoanele sunt incarcate cu ingrașaminte chimice. Din cauza incidentului, alte patru treburi in care se afla calatori sunt blocate pe șine. Un incendiu…

- Un tren a luat foc in mers, iar reprezentanții CFR au anunțat calatorii vor fi intarzieri mari. Update 18.10: Flacarile au izbucnit și la vagoanele marfarului, dupa ce inițial focul s-a aprins la locomotiva. Mai multe chipaje ale ISU Prahova sunt la fața locului. VIDEO: Nori g roși de fum au acoperit…

- Circulația feroviara este blocata duminica pe Valea Prahovei din cauza locomotivei care a luat foc in localitatea Brazi. Mai multe trenuri au intarzieri de peste 100 de minute. Circulația feroviara este blocata pe Valea Prahovei. Sunt afectate șase trenuri care circula intre Brașov, stațiunile…

- Un tren a luat foc in mers, iar reprezentanții CFR au anunțat calatorii vor fi intarzieri mari. Update 18.10: Flacarile au izbucnit și la vagoanele marfarului, dupa ce inițial focul s-a aprins la locomotiva. Mai multe chipaje ale ISU Prahova sunt la fața locului. Incendiu a afectat circulația feroviara…

- Un tren a luat foc in mers, iar reprezentanții CFR au anunțat calatorii vor fi intarzieri de cel puțin o ora. Flacarile au izbucnit la locomotiva unui tren, insa toata circulația trenurilor este afectata. Incendiul s-a produs in localitatea prahoveana Brazi. In aceasta situație cu intarzieri de 70-80…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la o locomotiva pe raza localitații Brazi, intre Brazi și Crivina.ISU Prahova intervine cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala cu azot și o ambulanța SMURD.Mecanicul a reușit sa decupleze locomotiva de restul vagoanelor.Nu sunt raportate victime.