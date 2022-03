S-a reluat fotbalul feminin

Stiri pe aceeasi tema

- Continuand o frumoasa tradiție, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul“ al Consiliului Județean Bacau, in colaborare cu Primaria Bacau, va invita duminica, 6 martie 2022, orele 16, la Teatrul de Vara „Radu Beligan“ (Bacau, Strada Vasile Alecsandri Nr. 39 Bis), sa vizionați spectacolul „Sub cer…

- Joi, 24 februarie, s-au disputat ultimele partide din etapa a 16-a a Ligii Naționale de handbal feminin: SCM Ramnicu Valcea – SCM Gloria Buzau 28-27 și derby-ul campionatului, Rapid București – CSM București 27-28 (FOTO, cu oaspetele in atac). Runda a inceput miercuri, 23 februarie, cu meciurile: Gloria…

- Intr-o lume tot mai izolata, mai putin dispusa pentru socializare reala, fața in fața, devine imperativ necesara cooperarea intre toți factorii educationali (familie, școala, comunitate) pentru a favoriza apropierea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple si modele, cu adevaratele valori ale…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, Phoenix Constanța, CSM Satu Mare și CSM Alexandria s-au calificat la Turneul Final al Cupei Romaniei la baschet feminin. Potrivit site-ului oficial al Federației Romane de Baschet, Final Four-ul este programat in perioada 26-27 februarie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe.…

- Dacia Mioveni este o umbra palida a formației din tur. Meciul cu CSM Targoviște a inceput ca un coșmar nou-promovata care in primul set a obținut doar 5 puncte. De fapt, argeșencele au caștigat un singur punct prin forțele lor, realizat de Marilena Puica, celelalte 4 fiind greșeli ale jucatoarelor […]…

- Odata cu etapa a 11-a, s-a terminat sezonul regulat al Ligii I de fotbal feminin. Pe primul loc a incheiat campioana in exercițiu, Universitatea Olimpia Cluj (cu 33 de puncte), urmata de Heniu Prundu Bargaului (cu 30 de puncte) și CSM Alexandria (cu 24 de puncte). Vasas Femina Odorhei s-a poziționat…

- Runda de la finalul acestei saptamani a programat cinci jocuri, in urma carora in campionat nu exista formație fara infrangere. Sepsi-SIC și CSM Satu Mare au dispus in duelurile cu FCC Baschet UAV Arad și CSM Alexandria, iar Universitatea Cluj a caștigat dramatic pe terenul Olimpiei CSU Brașov.Iata…

- Universitatea Olimpia Cluj, cu o linie de clasament perfecta, 11 victorii din 11 și 74 de goluri marcate!, Heniu Prundu Bargaului, CSM Alexandria, Vasas Femina, Politehnica Timișoara și Fair Play vor evolua, din martie 2022, in play-off.Componența play-out-ului este urmatoarea: Piroș Security Arad,…