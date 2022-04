Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae al Romaniei anunta nasterea fiului sau, Mihai, pe 15 aprilie 2022.Micutul s a nascut la ora 2:05 la Spitalul Polizu din Bucuresti si este stranepotul Regelui Mihai. "Sotia mea Alina Maria si fiul nostrum sunt in stare de sanatate perfecta.Mihai s a nascut in preajma Invierii Mantuitorului si…

- Romanii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea sa faca acest lucru doar in cabinetele de asistenta medicala primara (medicii de familie), incepand cu 1 iulie 2022, potrivit unui anunt al Ministerului Sanatatii. Campania de vaccinare impotriva COVID a inceput in 27 decembrie 2020,…

- Nascut si crescut la periferia Capitelei, Gabriel Zorila este astazi unul dintre cei mai cunoscuti somelieri, dar si un activist neobosit pentru drepturile omului. A fost directorul unui restaurant de 5 stele, iar acum este masterand in studii rome in cadrul SNSPA Bucuresti

- „Acești oameni traiesc adevarate drame, iar pana ajung sa intervina autoritațile, este creștinește și omenesc ca intervenim noi. Realitatea PLUS se alatura Patriarhiei Romane in una dintre cele mai ample campanii umanitare: ajutor pentru refugiați. Arhiepiscopia Radauților a oferit hrana calda pentru…

- Fiind una dintre cele mai populare si accesibile destinatii de vacanta, Turcia este un taram fascinant, pe care trebuie sa il vizitezi cu prima ocazie. Considerat a fi un paradis pentru cei care iubesc cultura, aventura si istoria, acesta este locul ideal pentru un concediu de exceptie! De altfel, multe…

- Radu Maria Raisa are 12 ani, este din Slobozia, Ialomița, și a primit cel de-al treilea Golden Buzz de la „Romanii au talent“, sezonul 12, in ediția de vineri, 11 februarie. Mihai Bobonete a trimis-o pe fetița direct in semifinala, fara a sta prea mult pe ganduri. Prestația sa i-a impresionat pe jurați,…