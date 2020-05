Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu patru ani, Valentina Pelinel devenea pentru prima oara mama. Vedeta a nascut un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Milan. Pe 1 martie 2019, soția lui Cristi Borcea a nascut gemenele, pe Indira Maria și Rania Maria, cat timp soțul ei se afla in inchisoare.Milan a crescut, iar parinții…

- Vedeta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, insotit si de cateva imagini cu Radu Teodor, baietelul care a adus zambetul pe buze parintilor, surioarei, bunicilor, dar si prietenilor. Citeste si: Drama URIASA a lui Tily Niculae. Fiica ei a suferit DOUA OPERATII "26.03.2020…

- O a doua familie din localitatea Oarda de Sus, de langa Alba Iulia, a obtinut, definitiv, in justitie blocarea lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii Sebes - Turda in zona punctului de lucru aflat la cativa metri de locuinta acesteia.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt casatoriți de12 ani și formeaza unul dintre cele maisolide cupluri. Impresara este o femeie asumata și sigura pe ea. Ii mergeexcelent atat in cariera, cat și in viața personala. Este implinita ca mama și soție. Inca radiaza de fericirecand vorbește despre…

- Vineri,28 Februarie 15:00 Patrula catelusilor (dub) - Animatie, Normal, AG 15:30 Sonic the Hedgehog (dub)2D - Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG 15:40 Miami Bici - Comedie, Normal, N15 16:30 The Call of the Wild - Animatie, Aventuri, Drama, Familie, Premiera, AG 17:30 Sonic the Hedgehog…

- O tanara, in varsta de 31 de ani, de etnie roma, din judetul Calarasi, si-a gasit sfarsitul in Anglia, unde plecase la munca pentru a asigura un trai decent fiicei sale care ramasese acasa. Acum, familia acesteia care locuieste in comuna Chirnogi se afla intr-o situatie disperata pentru ca nu are bani…

- Un imigrant roman care a lucrat ca sofer pentru familia presedintelui american Donald Trump inca se afla in detentia Autoritatii pentru imigratie si vami din SUA (ICE), la un an dupa ce a primit o amanare a expulzarii, informeaza miercuri cotidianul britanic The Daily Mail, potrivit Agerpres. Zoltan…

- Radu Valcan se bucura de o viața frumoasa alaturi de cei doi copii ai sai pe care ii are impreuna cu Adela Popescu. Acesta se bucura de una dintre cele mai frumoase familii din showbiz, insa atunci cand era mic a avut parte de o copilarie marcata de momente neplacute, certuri și violențe.