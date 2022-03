Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul economic Consis Proiect SRL a castigat licitatia publica privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferata Radulesti - Giurgiu Nord (57 km), informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES. Fii la…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat oferta caștigatoare la procedura de licitatie publica privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferata RADULEȘTI – GIURGIU NORD (57 km). Tronsonul figureaza in Mersul Trenurilor sub indicativul liniei 103 și trenurile…

- Guvernul Nicolae Ciuca a adoptat in ultima ședința a Executivului Hotararea de Guvern nr. 25/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Electrificarea și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania CFR SA și Asocierea de firme TPF Inginerie SRL - ISPCF – Baicons Impex SRL au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, din prima etapa a programului de modernizare a liniei cale ferata intre Ilva Mica și Pojorata, pe 106 kilometri, ...

- Un traseu de cale ferata de aproximativ 160 de kilometri, de la Cluj-Napoca la Oradea și pana la Episcopia Bihor, urmeaza sa intre in lucrari de electrificare. Electrificarea cailor ferate in Romania a inceput in anul 1959, cu traseul Brașov-Predeal, finalizat in 1965. Pe tronsonul Cluj – Apahida –…

- CN CFR SA a lansat licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare pe sectiunile Cluj - Aghires (lotul 1) si Aghires - Poieni (lotul 2), aferente obiectivului privind electrificarea si reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor.

- “CFR SA a transmis catre SEAP, in vederea verificarii si validarii, documentatia de atribuire aferenta proiectarii si executiei celui de al doilea proiect major, finantat din PNRR – Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Cluj Napoc-Oradea-Episcopia Bihor”, anunta CFR. Valoarea obiectivului…