S-a lansat revista de casă și grădină CASOTECA MediaTeca, divizia de media a companiei de consultanța LinkPR, a lansat luna aceasta prima ediție a revistei de casa și gradina CASOTECA. Varianta print este doar continuarea fireasca a celor șapte ani de performanța in mediul online, in care miile de articole publicate au fost citite și apreciate de milioane de romani. CASOTECA a reușit astfel sa se impuna pe piața de profil și, prin calitatea editoriala, și-a construit un brand, scrie Banii.net. „Ca produs, o revista de casa si gradina prezinta toate argumentele de a deveni unul de succes: este atragatoare, ofera o multitudine de idei inspirationale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceasurile inteligente Garmin nu au fost destinate pana in prezent femeilor, insa se pare ca au fost incluse funcții pentru acestea. WinFuture susține ca are detalii despre Lily, primul ceas inteligent Garmin, conceput in mod evident, pentru incheieturile mai mici, adesea feminine. Schimbarile ceasului…

- Varianta ocolitoare Sighetu Marmației prinde contur. Consilierii județeni au aprobat suma de 864.300 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate. ”Am facut diligențele necesare pentru ca acest proiect sa fie finanțat din fonduri europene. Este un proiect important pentru maramureșeni, pentru…

- Gazprom analizeaza problema vanzarii unei parți din acțiunile „Gazprom Nefti” pe piața libera, a declarat directorul financiar al companiei, Aleksei Iankevici, in timpul unei conferințe online organizata de VTB (VnesTorgBank). „Am vrea sa intram in indicii (bursieri). Varianta luata in calcul in…

- Directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", Florin Oancea, a declarat, luni, ca suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea organismului la infectii respiratorii, este primul produs lansat pe piata, dupa preluarea Institutului de…

- Institutul "Cantacuzino" lanseaza pe piata imunomodulatorul OROSTIM-HV, care va putea fi achizitionat incepand cu data de 2 decembrie, de la punctul de vanzare al Institutului din Splaiul Independentei nr. 103, informeaza Ministeru

- Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra economiile intr-un plic in sifonier, se arata intr-un studiu al Reveal Marketing Research, remis AGERPRES. Reveal Marketing Research a derulat un studiu…

- Wild Rift promite sa fie urmatoarea „mașina de bani” a celor de la Riot. Jocurile pe mobil acapareaza tot mai mult piața de entertainment din toata lumea, așa ca cei de la Riot nu puteau lipsi de la masa bogaților. Wild Rift este urmatoarea experiența de tip MOBA de pe telefoanele mobil, care incearca…

- Prima varianta a planului post-pandemic de redresare a economiei a aparut ieri in presa centrala. Este vorba despre asa-numitul „Plan National de Relansare si Rezilienta" (PNRR) care beneficiaza de o finantare de 30,4 miliarde euro pe o perioada de maximum 4 ani. Iasul are mai multe proiecte propuse…