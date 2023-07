Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca suntem deja in perioada concediilor, porțile teatrelor din București raman deschise publicului. Actori cu renume, precum Horațiu Malaele, Medeea Marinescu, Rodica Lazar sau Marius Manole așteapta iubitorii de teatru și in iulie la spectacole.

- Romania este prima țara in care compania Nova Post a inceput sa ofere servicii de livrare atat in Ucraina cat și in Republica Moldova. Timpul de livrare din Romania in Republica Moldova este de la 3 zile, iar intre Romania și Ucraina este de la 5 zile.

- O artista de circ a cazut de pe o sarma aflata la o inaltime de 3 pana la 4 metri in timpul unui spectacol desfasurat in sud-vestul Germaniei, transmite vineri agentia DPA.Tanara de 28 de ani a cazut in fata spectatorilor in timpul spectacolului sau, joi seara, in orasul Rastatt, conform Agerpres.…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, cu 75 de voturi „pentru”, 17 „impotriva” si doua abtineri, un proiect initiat de Guvern ce are ca obiect infiintarea Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti (UNSTPB), pe baza fuziunii prin comasare a Universitatii Politehnica din Bucuresti…

- Andreea Marin și-a construit o cariera stralucita in televiziune, dar și in mediul de afaceri. Ambițioasa din fire, ea se poate mandri cu cel puțin doua proprietați mobiliare, o casa in București și una la țara, in satul Doftana.

- Andrada Precup a absolvit Liceul Național de muzica „George Enescu” din București. Caștigatoarea nevazatoare de la „X Factor” 2020 s-a laudat cu reușita ei in mediul online și le-a și mulțumit profesorilor care au sprijinit-o pe parcursul celor patru ani de studiu. Tanara a devenit cunoscuta publicului…

- Un deputat rus de rang inalt a murit dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului de intoarcere din Cuba alaturi de o delegație rusa, a anunțat Ministerul rus pentru Știința și Invațamant Superior.

- Elevii cu abilitați inalte ai școlii Romanian Gifted School (RGS) organizeaza prima ediție a Science Fair, un targ de științe ce poate fi vizitat de toți copiii din Capitala, cu varste intre 5 și 18 ani. Evenimentul are loc pe 19 mai, la sediul școlii (Strada Magura Vulturului 77-79, București), cu…