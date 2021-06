Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” continua seria programelor și proiectelor pe care și le-a propus spre implementare. Unul din aceste proiecte, care ne este foarte drag noua, este intitulat sugestiv Gesturi pentru toți și face parte din programul PRICHINDFEST. Ce ne-am propus prin acest proiect? Sa fim…

- „Colegii mei din Coaliție au fost toti acolo cand am votat bugetul pe anul acesta, am discutat de o singura creștere a alocațiilor anul acesta, la inceputi. In perioada urmatoare se pot face amendamente in Parlament, daca nu facem prin OUG modificarea, sa ne asiguram ca nu aveam alta modificare anul…

- Valeriu Gheorghița a lansat un nou apel Foto. RoVaccinare. Copiii de peste 12 ani se pot vaccina anti-COVID și în România. De ieri, acest lucru este posibil în toate centrele de imunizare în care se administreaza serul produs de Pfizer-BioNTech. În…

- Platforma Demnitate și Adevar s-a lansat oficial in campania electorala cu mesajul ”Fapta buna ne aduna”. In cadrul evenimentului, au fost prezentați primii 25 de candidați pentru funcția de deputat. Cap de lista este Andrei Nastase.

- Inchisoare cu suspendare pentru mita, pentru un barbat din Alba Iulia: A incercat sa mituiasca o angajata pentru a-i elibera cartea de identitate Tribunalul Alba a dispus condamnarea la inchisoare a unui barbat de 66 de ani, din Alba Iulia, pentru dare de mita, dupa ce ar fi incercat sa mituiasca o…

- HMD Global a lansat oficial Nokia G20, un terminal mid-range cu un display ofertant, cu o diagonala destul de mare, și o baterie foarte mare, care promite pana la trei zile de utilizare, conform testelor derulate de producator. Acesta este fratele mai mare a lui Nokia G10, terminal lansat tot astazi,…

- Copiii intre 0 și 14 ani pot avea, opțional, carte de identitate simpla sau electronica, la cererea ambilor parinți. Noutațile privind actele de identitate ale romanilor se vor aplica de la 2 august 2021. Potrivit avocatei Adoriana Terescu, voluntar pentru site-ul VeDemJust.ro , actele de identitate…

- OFICIAL| Preșcolarii și copiii de clasele I-IV merg FIZIC la școala pana cand localitatea va fi CARANTINATA Preșcolarii și copiii de clasele I-IV merg FIZIC la școala pana cand localitatea va fi CARANTINATA Noi modificari in metodologia de funcționare a școlilor. Preșcolarii și copiii din clasele primare…