S-a introdus „regula Dan Petrescu

Stiri pe aceeasi tema

- FOTBAL dupa pandemie. “Avand in vedere modificarea temporara a Legilor Jocului aprobata de IFAB la propunerea FIFA, Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele participante in competitiile Liga 1 si Liga 2 sa poata efectua un numar de 5 inlocuiri pe toata…

- FCSB are cea mai tanara echipa dintre cele care lupta pentru titlu. Media de varsta extrem de scazuta a primului „11” e principalul argument al trupei lui Bogdan Vintila in lupta pentru titlu: meciurile vor fi intr-o cadenta teribila, iar jucatorii tineri se refac mult mai repede decat cei batrani.…

- Claudiu Niculescu (43 de ani), tehnicianul lui CS Mioveni, considera ca CFR Cluj este favorita sa caștige campionatul in Liga 1. Clasament Liga 1 - AICI Fostul idol din Ștefan cel Mare iși motiveaza opinia afirmand ca echipa lui Dan Petrescu va fi avantajata de un eventual program incarcat de meciuri…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, este cel mai aprig contestatar al regulii care le obliga pe cluburi sa aiba doi jucatori sub 21 de ani la startul meciurilor. Tehnicianul a dezvaluit ca și Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, nu este incantat de aceasta regula, deși clubul sau…

- Gaz Metan și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 0-0, in runda secunda din play-off. Edi Iordanescu (41 de ani) e mulțumit de atitudinea elevilor sai și mizeaza pe formația lui Dan Petrescu (52 de ani) in lupta pentru titlu. Clasament play-off Liga 1 „A fost un punct muncit, de moral. Noi ne-am…

- A fost 1-1 in tur, intr-un meci in care CFR-ul a fost egalata in minutul 82. Chiar și cu o victorie, lucrurile nu s-ar fi schimbat prea mult, spune Dan Petrescu. Sevilla este favorita certa la calificarea in optimile Europa League, dar Ciprian Deac și compania spera intr-o minune pe "Ramon Sanchez Pizjuan".…

- FC SEVILLA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Andria Treimanis va arbitra partida FC SEVILLA - CFR CLUJ, ajutat de asistenții Haralds Gudermanis si Aleksejs Spasjonikova (toți din Letonia). FC SEVILLA CFR CLUJ, meci contand pentru mansa a doua a 16-imilor de finala din EUROPA LEAGUE, se joaca, joi,…