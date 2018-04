Surpriza de proporții pentru o femeie, cand s-a intors acasa de la munca.

In baie, in cada plina cu apa, era o femeie care manca Cheetos, un snacks popular in SUA.

Femeia a sunat imediat la 112 și a anunțat prezența intrusului.

Polițiștii au descoperit ca aceasta a intrat in casa dupa ce a spart un geam. A fost reținuta și acuzata de intrare prin efracție.