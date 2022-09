S-a întețit scandalul avortului în SUA Purtatoarea de cuvant a presedintelui american Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a denunțat ceea ce a numit ”consecintele potential catastrofale, periculoase si inacceptabile” ale unei decizii anuntate vineri de justitia statului Arizona, care conform presei americane a reactivat o legislatie datand din secolul al XIX-lea care interzice aproape complet avortul, relateaza AFP. ”Daca aceasta decizie se confirma, personalul sanitar va risca pana la cinci ani de inchisoare daca-si va indeplini datoria de ingrijire; persoanele care au supravietuit violului si incestului vor fi fortate sa poarte copiii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

