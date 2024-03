S-A INTAMPLAT PE 5 MARTIE

In anul 363, imparatul roman Iulian se muta din Antiohia cu o armata de 90.000 pentru a ataca Imperiul Sassanid 1 . In 1046, savantul persan Naser Khosrow incepe calatoria de 7 ani in Orientul Mijlociu, pe care o va descrie mai tarziu in cartea sa Safarnama 1 . In 1179, al 3-lea Consiliu Lateran (al 11-lea consiliu ecumenic) se deschide la Roma 1 . In 1496, regele englez Henric al VII-lea ii acorda lui John Cabot (Giovanni Caboto) o comisie pentru a explora noi teritorii 1 . In 1528, guvernatorul Utrecht, Maarten van Rossum, jefuiește Haga 1 . In 1558, tutunul este introdus in Europa de medicul…