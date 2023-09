Stiri pe aceeasi tema

- Misha și Connect-R și-au mutat fiica, pe Maya, la o alta școala. Fetița și-a caștigat deja primii bani la doar 9 ani, dupa ce și-a insoțit tatal la concert.Misha și Connect-R nu mai formeaza un cuplu, dar sunt foarte uniți cand vine vorba de fetița lor. Maya studiaza acum la Colegiul „George Enescu”…

- Instanța Judecatoriei Huși il menține in arest preventiv pe individul din Stanilești, care, la inceputul acestui an a fost prins in timp ce iși abuza propria fiica, o fetița de numai 12 ani. Instanța a verificat masura preventiva, luata pe 17 februarie și a considerat ca individul, deși insista cu demersuri…

- Potrivit IPJ, in data de 2 august a.c., in jurul orei 08.45, politistii din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat, aflati in serviciul de patrulare pe o strada din municipiu, au observat un barbat in proximitatea unei farmacii, care avea un bagaj voluminos si manifesta un comportament agitat.

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Un accident de mașina i l-a rapit pe omul care i-a fost alaturi in cele mai importante momente ale vieții. Incercand sa iși aline suferința, a continuat sa ii trimita un SMS in fiecare zi tatalui sau decedat. Dupa patru ani de mesaje, ea a primit raspuns pe telefon de la un barbat care-și pierduse […]…

- Caz șocant in Munții Apuseni: Un barbat a ucis un porc și și-a amenințat soția și fiica. S-a ales cu trei capete de acuzare Un caz șocant s-a petrecut in comuna Arieșeni, județul Alba. Este vorba despre un barbat de 48 de ani care a ucis un porc, și-a amenințat soția și fiica și a incalcat și un ordin…

- Dupa „cateva” paharele și-a agresat fiica de 21 de ani. Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 48 de ani din Arieșeni Dupa „cateva” paharele și-a agresat fiica de 21 de ani. Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 48 de ani din Arieșeni La data de 1 iulie 2023, in jurul…