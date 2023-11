Stiri pe aceeasi tema

- U15 – Etapa 1, 7 noiembrie, 14.00Concordia Chiajna – Chindia Targoviște U16 – Etapa 1, 7 noiembrie, 12.00Concordia Chiajna – Chindia Targoviște U17 – Etapa 1, 18 octombrie, 14.00CSȘ D.Golescu C-lung Muscel – Chindia TargovișteGSA Nucet – CSȘ Targoviște U19 – Etapa 1, 18 octombrie, 12.00CSȘ D.Golescu…

- Etapa a 10-aCeahlaul P.Neamț – CSC Șelimbar 0-0CSC Dumbravița – CSM Alexandria 2-0AFK M.Ciuc – Unirea Dej 1-0Progresul Spartac – Metaloglobus 0-1CSM Reșița – CS Tunari 1-1Unirea Slobozia – Steaua (11.30)Corvinul – Chindia 2-1Viitorul Tg.Jiu – CS Mioveni 1-0Concordia Chiajna – Gloria Buzau 1-0FC Argeș…

- Antrenorul targoviștenilor are clauza in contract prin care poate fi dat afara ușor in iarna, daca echipa nu se va afla pe un loc de play-off. ”Eu nu simt presiunea, am experiența, dar jucatorii simt presiunea, citesc, vad ce și cum. Pana la urma, eu am venit sa antrenez, nu sa fac politica. Intr-un…

- Luni, 9 octombrie, a fost programata ultima partida a rundei a 9-a din Liga a II-a de fotbal. CS Tunari și Corvinul Hunedoara au incheiat nedecis, scor 1-1, pe terenul primeia (FOTO, cu gazdele in roșu). Sambata, 7 octombrie, echipa din zona noastra, AFK Csikszereda, a reușit un 0-0 in deplasare cu…

- Program etapa 9 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 5 octombrie 2023, ora 17:00Steaua – Campionii FC Arges – DigiSport, PrimaSport sambata, 7 octombrie 2023, ora 11:00Viitorul Pandurii Targu Jiu – Concordia ChiajnaCS Mioveni – CSM ReșițaChindia Targoviste – Progresul SpartacMetaloglobus Bucuresti – FK Miercurea…

- Etapa 3 a SuperLigii Feminine a adus confruntari interesante pe scena fotbalului feminin romanesc: un derby al nou promovatelor, colege in play-out-ul sezonului trecut și multa determinare, chiar daca suntem la inceputul campionatului. Liga 2 Feminin a notat a doua etapa a competiției, 8 meciuri disputandu-se…

- Etapa a 6-a a debutat joi, 14 septembrie 2023, de la ora 20:30, cu meciul dintre Concordia Chiajna și Steaua. A fost pentru prima data in acest sezon cand etapa a debutat cu un meci programat mai devreme de sambata, spre deosebire de sezonul trecut, de exemplu, cand cel puțin in primele runde nu exista…

- Antrenorul principal și stafful sau au fost dați afara miercuri seara de la formația dambovițeana, imediat dupa victoria Chindiei cu CS Blejoi, 5-0 in Turul 3 al Cupei Romaniei. Primul succes al Chindiei in acest sezon, din a treia incercare, dupa ce in precedentele doua jocuri din campionat s-au obținut…