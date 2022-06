Stiri pe aceeasi tema

- „MasterChef” 2022, la PRO TV. Dupa o lunga așteptare, show-ul culinar, care a inceput pe 12 ianuarie, se incheie in aceasta seara, 2 iunie. Jurații, dar și concurenții au demonstrat multe pe parcursul acestui sezon. Cuprins: Cine sunt jurații „MasterChef” 2022 Cand se difuzeaza „MasterChef” 2022 Cine…

- „MasterChef Romania” 2022 a ajuns la final. Emisiunea culinara de la Pro TV și-a desemnat aseara, 2 iunie, marele caștigator. Gabriela Dima a plecat acasa cu trofeul „MasterChef” 2022 și cu premiul in valoare de 50.000 de euro. Emoții mari au avut concurenții in finala „MasterChef Romania” 2022. Gabriela…

- Fostul soț al Monicai Gabor a povestit intr-un podcast lui Ameri Nasrin cum au schimbat-o banii pe fosta sa soție.Irinel Columbeanu inca nu și-a uitat fosta soție, este sesizabil din modul cum vorbește despre ea, cum evoca anumite amintiri. Unele placute, altele, mai puțin.Columbeanu a povestit cum…

- Radu Dumitrescu a intrat in proiectul „MasteChef” 2022, in calitate de jurat, alaturi de Chef Foa și Joseph Hadad. Insa, puțini sunt cei care știu cu ce s-a ocupat acesta, inainte de a avea propriul restaurant și a deveni un buctar apreciat.„Am spus mai sus, sunt un copil visator și aventurier, așa…

- Care este camera secreta din fostul palat al controversatului afacerist? Irinel Columbeanu avea un loc special chiar in subsolul vilei de la Izvorani. Luxoasa locuința le oferea un spațiu sigur foștilor soți in cazul unui razboi sau al unui cutremur și beneficia de toate dotarile in caz de vreun pericol.…

- Chef Foa e unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Romania. In prezent, el e și jurat la „Masterchef” alaturi de Joseph Hadad și Radu Dumitrescu. Dincolo de cariera, acesta și-a format o familie frumoasa despre care a facut dezvaluiri acum intr-un interviu pentru revista VIVA!. Chef Foa e casatorit…