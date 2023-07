Stiri pe aceeasi tema

- Ingerii Baniei Craiova și-a pastrat titlul și a caștigat și ediția din acest an a SportLife Summer League U14. Baschetbaliștii antrenați de Irina Borș au invins in finala, scor 35-22, ABC Play București. In finala mica, CSM Targu Mureș a dispus cu 40-26 de Dan Dacian București. 28 de echipe de la 14…

- Pentru cea de-a XXVI-a ediției a Galei Tanarului Actor juriul preselecției a ales 13 tineri actori și cinci trupe care au intrat in finala competiției. Juriul format din actorul George Albert Costea și regizoarele Catinca Draganescu și Leta popescu au ales caștigatorii preselecției la Teatrul Național…

- David Popovici (18 ani) s-a calificat in finala la 200m liber la Sette Colli. Sportivul roman și-a caștigat seria cu timpul de 1:47.99. David Popovici va concura in finala la ora 20:10 (TVR Info). David Popovici s-a calificat cu al patrulea timp in finala, sub Filippo Megli (1:47.21), Stefano Di Cola…

- Competiția de Contratimp (CTI) și cursa de fond s-au desfașurat la Arad in perioada 17-18 iunie, in cadrul concursului de ciclism pe șosea Ziridava Road Race, ediția a VI-a, aflat in organizarea Asociației Euromediu. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Universitar…

- Pentru ca munca și pasiunea fac casa buna, @iana_alesia parcurge cu succes provocarea lansata și de a III-a etapa a Cupei Romaniei de Șosea 2023, categoria cadeți. Competiția de contratimp (CTI) și cursa de fond s-au desfașurat la Arad, in acest weekend, pe 17 – 18 iunie, in cadrul concursului de ciclism…

- Peste 200 de electricieni de la cele 18 sucursale aflate in arealul de acoperire al Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) și elevi din patru județe care urmeaza forme de invațamant dual participa, intre 7-8 iunie, la cea de-a 41-a ediție a competiției "Trofeul Electricianului." Concursul se desfașoara…

- Week-end-ul acesta, Clujul a gazduit Turneul Internațional U15 Wrestling Challenge "Ioan Mureșan & Valeriu Bularca". Competiția aflata la a VI-a ediție a adunat la start un numar impresionant de sportivi din 12 țari! Duma Anemona de la Lupte Libere C.S.S Targu Mures a obținut locul 3 la categoria 33…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș a organizat, in data de 5 mai, Concursul cu tematica de protectie civila intitulat "Cu viata mea apar viata". Competiția s-a desfașurat la Platoul…