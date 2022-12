Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 decembrie ora 00:10, politiștii Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza comunei Cacica, pe DJ 178 A,IH localitatea Parteștii de Sus și au efectuat semnalul regulamentar de oprire unei autoutilitare. Dupa efectuarea semnalului de…

- Lidl Romania continua sa se implice activ alaturi de clienții sai in combaterea risipei alimentare și in acțiuni de sprijinire a comunitaților defavorizate și organizeaza o noua colecta de alimente in 212 magazine din 90 de localitați, in parteneriat cu rețeaua Bancilor pentru Alimente din Romania.…

- Piața muncii a fost in 2022 de partea candidaților, majoritatea sectoarelor confruntandu-se cu deficit de personal specializat. Eforturile de recrutare au fost ingreunate și de contextul socio-economic, iar bugetele angajatorilor pentru a atrage și reține personalul au trebuit maximizate. Astfel, potrivit…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului atrage atenția asupra obligației de a respecta legislația in domeniu, in ceea ce privește derularea de achiziții prin intermediul grantului pentru capital de lucru, primit de catre beneficiarii programului IMM AGRI-FOOD. Dosarul achizitiei trebuie sa cuprinda…

- E! a anunțat ca Shania Twain, superstar internațional, caștigatoare a cinci premii Grammy, va primi trofeul „Music Icon” la premiile People’s Choice 2022. Fiind cea mai vanduta artista country pop din toate timpurile, Shania Twainprimește acest trofeu in semn de recunoaștere pentru cariera sa record…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca impreuna cu lucratori ai SVSU Cacica, Parteștii de Jos și Botoșana, au intervenit cu cini autospeciale de stingere la un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Parteștii de Sus. Incendiu a fost anunțat luni seara, in jurul orei 18:30. Potrivit…

- Un barbat de 36 de ani, din comuna Cacica, satul Partestii de Sus, in timp ce conducea tractorul pe DJ 178E, in interiorul localitații avand direcția de deplasare catre Botosana, a intrat in coliziune laterala, cu autoturismul condus de catre un barbat de 24 de ani, din Botosana ce venea din sensul…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident grav care a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Parteștii de Sus. Este vorba despre o coliziune intre un autoturism și un utilaj agricol din care au rezultat doua victime. Ambele au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.…