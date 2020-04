Stiri pe aceeasi tema

- Averea celui mai bogat om din Singapore a crescut cu aproximativ 1 miliard de dolari pe luna, anul acesta, din vanzarea ventilatoarelor catre tari care incearca sa combata noul coronavirus, potrivit Business Insider . Li Xiting, care este cofondatorul si presedintele companiei numite Shenzhen Mindray…

- Li Xiting, cel mai bogat om din Singapore, a devenit mai bogat cu 4,3 miliarde de dolari de la inceputul anului.Averea lui a crescut la 13,5 miliarde de dolari, cu 4,3 miliarde mai mult decat la inceputul anului, a notat Business Insider, care a citat statisticile celor de la Bloomberg.Li Xiting este…

- Acțiunile gigantului Amazon au ajuns la maximumul istoric. Au crescut cu 5,3% pe bursa de la New York, pe fondul comenzilor numeroase din timpul din timpul pandemiei de coronavirus. Jeff Bezos, șeful Amazon, este unul dintre marii caștigatori ai crizei provocate de COVID-19. Averea lui a crescut cu…

- Averea miliardarului a ajuns acum la 138 de miliarde de dolari, facand-ul cel mai bogat om din lume. Amazon este una dintre puținele companii care a beneficiat in urma situației in care ne aflam, deoarece oamenii blocați in case recurg la cumparaturile online mai mult ca niciodata. Compania a angajat…

- Pandemia de coronavirus a dus nu doar la pierderea de vieți omenești, ci și la pierderea locurilor de munca, inchiderea unor afaceri sau intrarea in insolvența a unor companii. Totuși, in vreme ce pandemia de coronavirus si masurile au dat peste cap economiile lumii, pietele financiare si averile personale,…

- Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura (AIIB), creata la initiativa Beijingului, a anuntat vineri ca propune Board-ului infiintarea unei facilitati de creditare de cinci miliarde de dolari pentru a ajuta entitatile din sectorul public si privat sa faca fata efectelor pandemiei de coronavirus…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un decret ce prevede alocarea in regim de urgenta a sumei de 8,3 miliarde de dolari pentru gestionarea crizei create de coronavirusul COVID-19, informeaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres.Din aceasta suma, 3 miliarde de dolari vor fi destinate…

- Cum a caștigat cel mai bogat om din lume 8 miliarde de dolari in doar cateva zile A fost o saptamana buna pentru Jeff Bezos, fondatorul și conducatorul Amazon. Cel mai bogat pamantean a devenit și mai bogat, sporindu-și averea cu 8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile companiei sale au crescut cu 7%…