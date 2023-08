H.G. nr. 104/1992 privind unele masuri pentru impulsionarea incasarii tarifelor de transport in trenurile de calatori nu mai e de actualitate. Guvernul pregatește abrogarea HG 104/1992 privind unele masuri pentru impulsionarea incasarii tarifelor de transport in trenurile de calatori. Conform notei de fundamentare a actului normativ pregatit, modul de impulsionare a incasarilor tarifelor de transport in trenurile de calatori trebuie sa fie gandit și stabilit prin reglementari interne de fiecare operator de transport feroviar de calatori in funcție de politica proprie și de necesitațile proprii…