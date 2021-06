Stiri pe aceeasi tema

- O serie de modificari ale prevederilor Codurilor Penal si de Procedura Penala devin aplicabile, de vineri, odata cu intrarea in vigoare a Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca cele peste 11 milioane de masti achizitionate in perioada starii de urgenta si care nu au fost distribuite trebuie sa ajunga la persoanele defavorizate. Orban a mentionat ca este "o chestiune de bunavointa" ca Ordonanta de urgenta…

- Directia de Asistenta Sociala Deva continua sa distribuie tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde, categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Deva si localitatile apartinatoare. De acest program beneficiaza: – persoanele care au implinit varsta de 75…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege elaborat de UDMR, care clarifica reglementarile pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din partea autoritatilor locale. Legea adoptata miercuri permite primariilor sa acorde ajutoare de urgenta, din bugetul local,…

- S-a decis ce țari vor fi incluse sau excluse de pe lista țarilor aflate in zona galbena. In ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența s-a hotarat actualizarea statelor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat, astfel ca se impune carantinarea in Romania a persoanelor revenite…

- Circa 10% dintre pasagerii si membrii echipajului unui avion care a aterizat miercuri seara la Roma venind dinspre India au fost testati pozitiv pentru COVID-19, a anuntat joi responsabilul sanitar din regiunea Lazio, Alessio D'Amato, regiune care cuprinde si capitala Italiei, relateaza

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata joi seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina timp de 14…

- Valul trei al pandemiei de Covid-19 aduce tot mai multe cazuri, motiv pentru care Spitalul Județean este tot mai aglomerat. In aceasta perioada, pacienții vin cu o forma medie spre grava, lucru care determina ocuparea locurilor la Terapie Intensiva. Persoanele care sunt confirmate cu Covid-19 au o stare…