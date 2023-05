Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi politisti care l-au oprit in trafic pe fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, au dat explicatii in fata superiorilor pentru ca au diseminat o filmare in care apareau datele personale ale procurorului, mai exact cartea de identitate și permisul acestuia. Mai exact, filmarea pe care au facut-o…

- Cei doi politisti care l-au oprit in trafic pe fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, au fost deja chemati la sediul IPJ Iasi pentru a da explicatii in fata superiorilor de la Control Intern, Cei doi agenti, Petru D. si Tudor L., trebuie sa explice acum modul in care au reactionat atunci cand l-au…

- Fostul șef DIICOT Daniel Horodniceanu iși exprima duminica, pe de-o parte, regretul pentru reacția pe care a avut-o atunci cand a fost oprit de polițiști pentru un control in trafic, dar pe de alta parte afirma in apararea sa ca a fost provocat.„Am remarcat ca in cursul zilei de astazi a aparut in…

- Daniel Horodniceanu, vicepreședinte CSM și fost șef al structurii de lupta impotriva Crimei Organizate (DIICOT), s-a ofuscat teribil cand un echipaj de poliție din Iași, l-a oprit in trafic, potrivit site-ului Jurnalist.ro. Vicepreședintele CSM, oprit in trafic de catre un echipaj de poliție din provincie,…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

- Polițiștii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu și efectueaza cercetari cu privire la comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, uz de fals și complicitate la fals material in inscrisuri oficiale. Vizat de comiterea faptelor este un barbat de 42 de ani, din Viile…

- Gabriel Oprea junior a avut probleme in trafic, vineri dimineața. El a chemat foștii subordonați ai tatalui sau, dupa ce a avut o altercație in trafic cu mai mulți indivizi. Fiul fostului ministru de Interne a filmat agresiunea cu camera fixata la borul mașinii sale de lux, un Marcedes Benz cu numar…

- Un sofer de TIR care conducea baut a fost oprit in trafic de politistii din Bacau, fiind dat jos cu greu din autotren de agenti. El transporta o incarcatura de 30 de tone de combustibil. Barbatul, cetațean ucrainean, a fost oprit in trafic pe E85, dar a refuzat sa coboare din vehicul. Polițiștii au…