Stiri pe aceeasi tema

- Cererile declaratie pe propria raspundere pentru inscrierea in Programul "RESPECT" pentru anul 2024, conform Hotararii nr. 322 30.09.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 24 2016 privind aprobarea Programului "RESPECT se depun pana pe 20.01.2024, transmite Primaria Municipiului Constanta prin…

- Conform raportului GASA pentru anul 2023, majoritatea fraudelor online au vizat utilizatorii de telefon mobil, cu un procent de 61%. Acest lucru este cauzat, in mare parte, de faptul ca exista o șansa mai mare ca utilizatorii de telefon mobil sa fie mai puțin atenți atunci cand sunt online. Astfel,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca 3 ianuarie 2024 este ultima zi in care pot fi depuse Cererile de acord pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2024. Cererea de acord prealabil se…

- Comunicat de presa 08 Decembrie 2023 Implementarea de masuri privind creșterea eficienței energetice in cadrul companiei VI-FI SRL VI-FI SRL, in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Implementarea de masuri privind creșterea eficienței energetice in cadrul companiei VI-FI…

- Salarizarea angajaților din sistemul de pensii și asistența sociala, reformarea instituțiilor și imbunatațirea condițiilor de munca au fost temele discutate zilele trecute de premierul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona-Bucura Oprescu, și reprezentanții Blocului Național…

- Gala „Regio, pașaport spre dezvoltare in Sud-Muntenia” va avea loc astazi, 24 noiembrie 2023, vor fi premiate cele mai apreciate proiecte finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 și implementate in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia…

- DORALEX COM SRL a finalizat proiectul cu titlul „Investiții in active noi pentru creșterea capacitații de reziliența a societații DORALEX COM SRL”, co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

- Salariații Casei de Pensii au intrat in aceasta dimineața in greva de avertisment care va dura doua ore. Pe perioada grevei ei nu vor lucra cu publicul. Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii, federatie reprezentativa la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a informat conducerea …