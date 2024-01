S-a dus să bea și a ajuns în cătușe: A bătut clientul unui bar și i-a furat și 3.700 de lei Un barbat de 43 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce sambata seara a agresat un alt barbat intr-un bar din Bistrița, caruia i-a furat 3.700 de lei. In urma investigațiilor facute, polițiștii Biroului de Investiții Criminale și cei ai Biroului de Ordine Publica Bistrița au prins duminica un barbat de 43 de ani, cercetat pentru lovire sau alte violențe și furt calificat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat magistraților in vederea arestarii preventive, scrie mediafax.ro. Din cercetarile facute, a reieșit ca, sambata seara, in timp ce se afla… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Și-a batut concubina pana a bagat-o in spital: Barbat de 56 de ani, din Șibot, reținut de polițiștii din Alba Și-a batut concubina pana a bagat-o in spital: Barbat de 56 de ani, din Șibot, reținut de polițiștii din Alba La data de 16 ianuarie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au…

- Un tanar de 21 de ani a fost retinut de politistii din judetul Ti,is, fiind suspectat ca a atacat cu un cutit un taximetrist si i-a furat telefonul. Incidentul s-a produs in municipiul Timisoara, dupa ce tanarul s-a urcat in taxi si a cerut sa fie dus la o adresa din oras, potrivit news.ro.”La data…

- Alin Chirila, campion mondial de MMA, fost concurent la show-ul TV Survivor Romania, a fost retinut de politisti dupa ce a rapit din casa un barbat din Galati, pe care l-a batut in propria masina timp de ora. Sportivul voia sa faca rost de adresa unui individ cu care fratele sau se afla in conflict.…

- A incalcat ordinul de protecție, a intrat in locuința fostei iubite, a batut-o și i-a furat geanta: Barbat de 29 de ani din Cugir, reținut de polițiști A incalcat ordinul de protecție, a patruns in locuința fostei iubite, a batut-o și i-a furat geanta: Barbat de 29 de ani din Cugir, reținut de polițiști…

- Un tanar de doar 19 ani, din comuna Potlogi, a fost reținut de polițiști pentru talharie calificata. Vineri, 1 decembrie, acesta va fi prezentat magistraților pentru dispunerea unor masuri preventive. Barbatul este banuit ca, miercuri seara, s-ar fi intalnit cu un tanar, de 19 ani, pe raza localitații…

- Marți, 28 noiembrie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din comuna Hoparta, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara…

- Scandal la Zlatna: Barbat batut de un tanar, in fața unui magazin din oraș. Agresorul a fost reținut Un tanar de 26 de ani a fost reținut marți de polițiști, fiind banuit ca l-ar fi agresat pe un barbat, in fața unui magazin din Zlatna. Fapta s-a produs duminica seara, 19 noiembrie. Potrivit IPJ Alba,…

- Un barbat din municipiul Satu Mare a fost prins dupa ce a oprit sistemul de supraveghere video al unei firme si a furat 9.000 de lei, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Satu Mare…