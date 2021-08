S-a dus romantismul din Veneția? La urcare în vaporetto așteaptă gardieni înarmați Turiștii s-au întors în Veneția, în schimb au revenit și cozile imense de la îmbarcarea în celebrele vaporetti, relateaza CNN, motiv pentru care uneori se încing spiritele, iar unii dintre angajații societații de transport în comun au fost agresați.

În weekend și de sarbatori, se formeaza cozi imense de oameni care pleaca sau vin dinspre și spre destinațiile populare. În aceasta saptamâna, pâna la 80.000 de vizitatori pe zi s-au revarsat în orașul de 50.000 de locuitori, potrivit presei locale.

