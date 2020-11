Stiri pe aceeasi tema

- Documente declasificate ale guvernului american publicate de organizatia National Security Archive (NSA) dezvaluie evaluari facute de Administratia presedintelui american Richard Nixon in noiembrie 1970, dupa victoria socialistului Salvador Allende in alegerile din Chile, si rolul jucat de Henry…

- Documente declasificate ale guvernului american dezvaluie evaluari facute de Administratia presedintelui american Richard Nixon în noiembrie 1970, dupa victoria socialistului Salvador Allende în alegerile din Chile, si rolul jucat de Henry Kissinger în decizia de înlaturare a…

- Documente declasificate ale guvernului american publicate de organizatia National Security Archive (NSA) dezvaluie evaluari facute de Administratia presedintelui american Richard Nixon in noiembrie 1970, dupa victoria socialistului Salvador Allende in alegerile din Chile, si rolul

- Documente declasificate ale guvernului american publicate de organizatia National Security Archive (NSA) dezvaluie evaluari facute de Administratia presedintelui american Richard Nixon in noiembrie 1970, dupa victoria socialistului Salvador Allende in alegerile din Chile, si rolul jucat de Henry…

- Presedintele american Donald Trump nu a mers marti in Biroul Oval, a doua zi dupa revenirea sa din spital, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe, contrazicand un consilier al presedintelui, relateaza AFP. Comportamentul presedintelui american este examinat cu o atentie deosebita, in conditiile…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu Remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa.

- Chile a marcat vineri implinirea a 47 de ani de la lovitura de stat impotriva presedintelui Salvador Allende, aproape la un an dupa declansarea unui inedit val de contestare sociala in ultimii 30 de ani si la o luna de un referendum istoric, noteaza AFP preluat de agerpres. Foto: (c) Ivan…

- Chile a marcat vineri implinirea a 47 de ani de la lovitura de stat impotriva presedintelui Salvador Allende, aproape la un an dupa declansarea unui inedit val de contestare sociala in ultimii 30 de ani si la o luna de un referendum istoric, noteaza AFP. Foto: (c) Ivan…