S-a descoperit planeta în formă de minge de rugby (VIDEO) Telescopul spatial Cheops a descoperit o planeta in forma de minge de rugby la 1.800 de ani-lumina de Sistemul Solar. Telescopul, specializat in detectarea exoplanetelor, le-a permis astronomilor sa observe pentru prima data deformarea unei planete. Aceasta seamana cu o minge de rugby – cauzata de efectul de atractie generat de steaua in jurul careia orbiteaza, potrivit AFP. Acea exoplaneta, denumita WASP-103b, se afla in constelatia Hercule, la o distanta de aproximativ 1.800 de ani-lumina de Sistemul Solar. Astronomii dintr-o echipa coordonata de astrofiziciana portugheza Susana Barros, de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

