S-a deschis OK Shopping Center Bistrita.

- Potaissa Turda s-a impus ieri, scor 39-33, in fața celor de la CSM Bacau. La finalul partidei cu formația moldava, Horațiu Gal și Cristi Ghița au oferit scurte declarații despre partida de ieri, dar și despre viitorul meci, cu CSM Constanța, in Cupa Romaniei. „In acest inceput de an, am avut niște meciuri…

- Un turdean ne-a semnalat o problema pe care o are in zona școlii „Teodor Murașanu” de pe strada „Gheorghe Barițiu”. „Am dori sa avem o stație de autobuz in zona școlii „Teodor Murașanu” langa sala de sport. Suntem mulți oameni in varsta in zona aceasta și cea mai apropiata stație este la CNMV sau la…

- Mihai Nesu a implinit luni 41 de ani. Fostul fotbalist ar dori sa deschida in vara Complexul de recuperare pentru copii si adulti cu dizabilitati din comuna Cihei, ridicat din donatii, insa mai are nevoie de circa un milion de euro pentru a-l finisa. „La multi ani celui care iubeste, daruieste si aduce…

- Emoții din plin, dar și momente distractive pentru cuplurile din competiția fenomen a Antenei 1, Power Couple – La bine și la greu, aseara, la evenimentul de lansare a show-ului prezentat de Dani Oțil, care va avea premiera pe 5 februarie.Concurenții au avut ocazia sa vizioneze primele imagini din reality…

- Fiecare consilier local baimarean vede intr-un fel dezvoltarea municipiului reședința de județ. Cu toții insa sunt de acord ca dezvoltarea aceasta are cele mai mari șanse sa se intample doar prin accesarea fondurilor europene. Ori accesarea acestora presupune și o participațiune a municipiului. Romeo…

- „Odata cu incheierea anului 2023 suntem incantați sa va anunțam ca am reușit sterilizarea a peste 550 de animale, atat in mediul rural cat și in orașele Alba Iulia și Sebeș. Ne bucuram enorm ca exista deschidere tot mai mare in randul oamenilor și ca aceștia au ințeles ca ,pe langa beneficiile medicale,…

- Ultimele zile din 2023 au adus mari emoții pentru Sanziana Negru. Caștigatoarea de la America Express este asociata intr-un proiect de suflet, mai exact a deschis impreuna cu doi prieteni un restaurant care amintește de cea a trait in experiența din America Latina.

- Anul acesta, echipa Rotaract Campia Turzii a implementat diverse proiecte in beneficiul comunitații locale, ultimele fiind chiar in preajma sarbatorilor de iarna. Citește și: Rotaract Campia Turzii a pregatit cadouri și pentru copilașii de la școala din Luncani “La final de an tragem linie și ne uitam…