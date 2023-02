Stiri pe aceeasi tema

- Vizita viceprimarului Cosmin Tabara, trimis de municipalitate sa asiste la deschiderea Capitalei Culturale in Elefsina, in Grecia, orașul aflat la 20 de kilometri de Atena, a confirmat ceea e s-a putut vedea și la primul oraș care a devenit Capitala Culturala, Veszprem din Ungaria. Sarbatoarea este…

- Cele trei Capitale Culturale Europene in 2022 – Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Kaunas (Lituania) și Novi Sad (Serbia) au predat ștafeta catre orașele care vor reprezenta Capitalele Culturale Europene in 2023: Timișoara (Romania), Veszprem (Ungaria) și Elefsina (Grecia). Ceremonia predarii…

- ADVERTORIAL. Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului…