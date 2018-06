Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep are o adversara de coșmar in sferturile de finala de la Roland Garros! Nemțoaica Angelique Kerber ii va sta in cale și, in cazul unei infrangeri, Halep va pierde fotoliul de lider mondialAngelique Kerber, locul 12 WTA, a invins-o pe jucatoarea franceza Caroline Garcia, locul 7…

- Pentru un loc in semifinalele turneului de la Roland Garros, Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Angelique Keber (Germania, 12 WTA). Nemțoaica a trecut fara emoții de Caroline Garcia (Franța), favorita numarul 7, scor 6-2, 6-3.

- Americanca Taylor Townsend va fi adversara romancei Simona Halep in turul al doilea la Roland Garros, daca liderul mondial al tenisului feminin va trece miercuri de Alison Riske, la debutul sau in cel de-al doilea turneu de Mare Slem al anului. Townsend (22 ani, 72 WTA) a invins-o marti pe frantuzoaica…

- SIMONA HALEP-MARIA SHARAPOVA LIVE. "Ma astept la un meci greu, mereu a fost greu contra eu. Dar stiu ca am sansa mea, asa ca daca imi fac jocul, va fi un meci bun. Voi incerca sa dau tot ce am mai bun sa castig meciul. Voi intra pe teren si voi incerca sa dau tot ce am mai bun. Asta imi doresc. Nu…

- Maria Sharapova (31 de ani, locul 40 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Roma , dupa ce a invins-o astazi pe Jelena Ostapenko cu 6-7 (6), 6-4, 7-5 intr-o partida care a durat trei ore și 13 de minute. In penultimul act al competiției, rusoaica o va intalni sambata, 19 mai, pe invingatoarea “sfertului”…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va avea ca adversara in Caroline Garcia din Franta, cap de serie numarul 7, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.703.000 euro. Joi, in turul al treilea al competitiei, Garcia a invins-o…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Garcia, in ”sferturi”, la Roma. Cu franțuzoaica, cea mai dulce infrangere din cariera. Meciul se disputa vineri. In ”optimile” turneului cu premii totale de 2.703.000E, Halep a avut cale libera, profitand de abandonul americancei Madison Keys, accidentata la spate. Sportiva…