Stiri pe aceeasi tema

- Acest punct comun al criticilor fata de gestionarea epidemiei covid-19 in Rusia alimenteaza zvonuri cu privire la asasinarea lor de catre un ucigas platit, insa cei trei au vrut cel mai probabil sa se sinucida, conchide in urma acestei anchete jurnalistice Olivier Carroll, corespondentul The Independent…

- Federatia Romana de Fotbal, prin secretarul general-adjunct Gabriel Bodescu, a propus, in cadrul unei videoconferinte organizate de Liga Profesionista de Fotbal, ca partidele ramase de disputat din editia 2019-2020 a Ligii I, intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus, sa se dispute in Antalya (Turcia),…

- Ionuț Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului, a confirmat disponibilitatea Romaniei de a prelua mai multe meciuri de la Euro 2020, turneu amanat pentru 2021, in condițiile in care alte orașe-gazda nu mai par a fi decise sa participe la turneul final. Campionatul European de Fotbal, programat inițial…

- Medicul echipei franceze de fotbal Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, a confirmat clubul, duminica, informeaza Agerpres. ''Devastat, (clubul) Reims il plange pe Bernard Gonzalez. Nu numai clubul, dar si sute de barbati si femei din Reims'', se arata…

- Medicul echipei franceze de fotbal Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, a confirmat clubul, duminica, potrivit agentiilor internationale de presa. ''Devastat, (clubul) Reims il plange pe Bernard Gonzalez. Nu numai clubul, dar si sute de barbati…

- “Stade de Reims il plange in aceasta duminica pe doctorul Bernard Gonzalez”, se mentioneaza pe site-ul oficial al clubului francez. Primarul orasului Reims, Arnaud Robinet, a declarat ca a fost informat de subprefectul din Marne in privinta sinuciderii doctorului Gonzalez. “El mi-a spus si ca doctorul…

- Conducerea USR a decis suspendarea activitatilor publice de precampanie desfasurate in strada si pe cele door to door de distribuire directa de materiale de promovare, in contextul aparitiei cazurilor de coronavirus. ''Am decis aseara, impreuna cu colegii mei din USR, sa suspendam activitatile publice…

- Conducerea reunita a Senatului si Camerei Deputatilor, acolo unde PSD are majoritatea, a decis ca premierul Ludovic Orban si lista ministrilor propusi pentru noul executiv sa fie votati in ultima zi prevazuta de regulament. Mai precis, pe 25 februarie.