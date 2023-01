Incep lucrarile pentru rețeaua de canalizare la Colacu, Ghimpați, Sabiești, Balnești și Stanești, pentru ca vremea este buna, administrația de Racari, condusa de primarul Marius Caravețeanu a anunțat ca s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru rețeaua de canalizare in zonele amintite mai sus. „Incercam in perioada urmatoare sa asiguram circulatia in conditii de santier. [...] Articolul S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de canalizare la Colacu, Ghimpați, Sabiești, Balnești și Stanești a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .