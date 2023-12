Legea care prevede deschiderea de catre orice cetațean care locuiește la țara, a unui punct gastronomic local, a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, romanii care locuiesc in zonele rurale vor putea sa gateasca și sa serveasca produse alimentare specifice zonei, facute cu ingrediente din producția proprie sau a unor producatori locali. Legea se aplica […] The post S-a dat legea. Mese de pana la 15 turiști, in curtea caselor de la țara. Care sunt condițiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .