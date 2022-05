Stiri pe aceeasi tema

- Plastifierea certificatelor de stare civila (certificat de naștere, casatorie, deces) duce automat la anularea acestor documente. Din 2 mai a intrat in vigoare o lege care prevede acest lucru. Astfel, modificarea sau completarea fara drept ori plastifierea certificatelor de stare civila, adica a celor…

- Plastificarea oricarui document din hartie, precum certificatele de starea civila (certificat de naștere, de casatorie și deces) duce automat la anularea acestor documente. De luni, 2 mai 2022, intra in vigoare o lege care prevede acest lucru. Astfel ca, modificarea sau completarea fara drept ori…

- Brașovenii care cred ca-și protejeaza mai bine documentele de stare civila, precum certificatele de naștere, de casatorie sau de deces, plastifiindu-le trebuie sa știe ca acest lucru va duce la anularea actelor. Plastifierea certificatelor de stare civila ( certificat de naștere, casatorie, deces)…

- ATENȚIE: Plastifierea certificatelor de naștere, casatorie sau deces, duce automat la ANULAREA actelor. Legea se aplica din 2 mai Plastifierea certificatelor de stare civila ( certificat de naștere, casatorie, deces) duce automat la anularea acestor documente. Din 2 mai 2022 intra in vigoare o lege…

- Un nou succes pentru deputații USR in proiectele legislative depuse in ultimul an și jumatate. Conform deputatei USR Cristina Pruna, astazi Parlamentul a aprobat un nou proiect ce modifica și completeaza art. 34 din Codul muncii. Prin adoptarea acestui amendament, Legea nr. 53/2003 va da voie angajatului…

- Conform legislației in vigoare, (Legea 66/23.03.2022 publicata in M.O. 283/2022) Registrul Auto Roman NU emite CERTIFICATUL DE AGREARE TAXI daca mașinile in cauza au pe geamuri folii sau alte tratamente chimice (vopsea) care obtureaza vizibilitatea. Exista insa și particularitatea ca geamurile laterale…

- Baza de calcul pentru indemnizatia de somaj se majoreaza, de la 1 martie, cu 5,1%, pana la valoarea de 394 de lei, in timp ce subventia acordata angajatorilor de insertie pentru incadrarea tinerilor cu risc de marginalizare sociala cu care s-au incheiat contracte de solidaritate creste de la maximum…

- Certificatul de vaccinare va fi eliminat de la 1 martie, a anunțat premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, transmit agențiile de presa. In cadrul unei conferințe de presa, primul ministru Doug Ford a transmis ”vom renunța la pașaportul vaccinal” in provincia Ontario incepand de la 1 martie,…