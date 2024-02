Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit, noaptea trecuta, pe un camp din comuna Malovaț.Localnicii sunt cei care au sunat de urgența la 112 cand au vazut flacarile imense care s-au extins cu repeziciune din cauza vantului și care ar fi putut ajunge pana la casele oamenilor.Din fericire, nu au existat victime.Pompierii…

- Un incendiu s-a produs, joi, la o cladire dezafectata din zona ‘CET’ din municipiul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, a ars izolatia exterioara de pe o fatada a constructiei. La fata locului pompierii au intervenit cu trei…

- Un incendiu izbucnit miercuri seara la un șopron in care sunt depozitați baloți de paie, intre localitațile aradene Șofronea și Zimandcuz, a fost stins vineri dupa-amiaza. Dupa apelul la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere și…

- Un oraș din nordul județului Galați va avea un spital nou, cu peste 100 de paturi și dotari moderne, inclusiv un heliport pentru elicopterul SMURD. In prezent, unitatea medicala funcționeaza intr-o cladire veche de 120 de ani

- Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza la o cladire din comuna gorjeana Turburea. Focul a cuprins tot acoperisul. La fața acționeaza cinci autospeciale de pompieri. „Avem un incendiu izbucnit la o cladire la Turburea. La fața locului se intervine cu cinci autospeciale de lucru cu apa și spuma din cadrul…

- Astazi, valorile termice, desi in scadere fata de intervalul precedent, se vor situa in continuare peste cele specifice la aceasta data. Va ploua in Maramures, Transilvania, Moldova, local in Oltenia, Muntenia si Dobrogea. La munte, ploile pot fi moderate cantitativ, iar indeosebi la peste 1600 m altitudine,…

- Astazi, invitata la microfonul Radio Iași este doamna Margareta Herțanu, psiholog, președinte al Asociației ProRoma din Iași. Vorbim despre cartea – In armonie, aparuta in cadrul Proiectului Tinerii ieșeni impreuna pentru un oraș multicultural – creșterea vizibilitații caracterului multietnic din municipiul…