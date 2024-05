Fara macar unul ca el parca n-ar fi vara, pe litoralul romanesc. Un șofer a ramas cu mașina blocata pe plaja de la Eforie Nord, chiar in buza marii. Este al doilea incident din aceasta saptamana. O mașina marca Land Rover, inmatriculat in Argeș a ramas blocata in nisipul moale al plajei, potrivit imaginilor publicate […] The post S-a dat drumu’ la bombardieri! Niciun sezon estival fara teribilisti blocati cu bolizii in nisip, la mare, la Eforie Nord. Ce amenda a primit (VIDEO) first appeared on Ziarul National .