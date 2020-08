S-a cutremurat pământul în Vrancea, în prima zi din august Seismografele au inregistrat doua cutremure, la primele ore ale zilei de sambata, 1 august. Ambele au avut loc in zona Vrancea, cunoscuta drept cea activa din punct de vedere seismic de la nivelul intregii țari. Prima dintre mișcarile telurice a fost inregistrata la ora 01 și 38 de minute, la 121 de kilometri adancime. A […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

