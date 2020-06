S-a bătut palma! ”Prețul Corect” pentru șefa ANAF! Se dau lupte nebune la varful partidelor parlamentare pentru ocuparea funcțiilor care se vor vacanta zilele viitoare la conducerea Curții de Conturi, de departe cea mai ravnita instituție publica din Romania. Fie și doar prin prisma salariilor, ca sa nu mai vorbim insa de ”parghiile” avute la dispoziție de cei care decid atat ”țintele” controalelor […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

