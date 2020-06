S-a aprobat prelungirea valabilității cardului național de sănătate Incepand cu 1 iulie 2020, termenul de valabilitate al cardurilor naționale de sanatate emise inainte de 31 decembrie 2014 este prelungit cu inca 7 ani. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca, proiectul de HG prin care a propus prelungirea valabilitații cardurilor de asigurari sociale de sanatate a fost aprobat de Guvern, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

